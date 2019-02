Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Unbekannte knacken mindestens sechs Autos in Buxtehude und entwenden Lenkräder mit Airbag, Einbrecher in Stade, Scheunenaufbrecher in Estorf

Stade (ots)

1. Unbekannte knacken mindestens sechs Autos in Buxtehude und entwenden Lenkräder mit Airbag

Unbekannte Autoknacker haben in der vergangenen Nacht zwischen 23:00 h und 05:30 h in Buxtehude im Wohngebiet Beim Kloster Dohren/Eckdahl zugeschlagen und insgesamt mindestens sechs dort geparkte Autos aufgebrochen.

Bei den fünf Mercedes und einem BMW wurden von dem oder den Tätern jeweils eine Seitenscheibe eingeschlagen und die Unbekannten konnten dann so in das Fahrzeuginnere gelangt.

Hier wurden von den Tätern dann jeweils das Lenkrad mit eingebautem Airbag demontiert und mitgenommen.

Der angerichtete Schaden wird dabei auf ca. 15.000 Euro geschätzt.

Die Polizei Buxtehude sucht nun Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, die mit den Autoaufbrüchen in Verbindung stehen könnten oder die sonstige sachdienliche Hinweise geben können.

Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04161-647115 zu melden.

2. Einbrecher in Stade

Im Brauerweg in Stade sind unbekannte Einbrecher zwischen Dienstag, 13:30 h und heute Morgen, 06:30 h auf ein Grundstück eines dortigen Einfamilienhauses gelangt, haben über das Dach des Wintergartens eine Loggia erreicht und dort die Scheibe einer Terrassentür eingeworfen.

So in das Innere gelangt, konnten im Inneren sämtliche Räume durchsucht werden. Was dabei erbeutet werden konnte, steht zur Zeit noch nicht genau fest.

Der angerichtete Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Stade unter der Rufnummer 04141-102215.

3. Scheunenaufbrecher in Estorf

In der Zeit zwischen Mittwoch, 12:00 h und heute Morgen, 09:00 h haben sich unbekannte Einbrecher in Estorf in der Straße "Groten Beeck" auf ein landwirtschaftliches Anwesen begeben und dort eine Scheibe im hinteren Bereich einer Scheune eingeschlagen.

Aus dem Inneren konnten der oder die Täter dann eine Stihl-Motorsäge, einen Makita-Akkuschrauber, zwei Bosch-Winkelschleifer sowie ein Hilti-Schussgerät erbeuten und damit unbemerkt die Flucht antreten.

Der angerichtete Gesamtschaden wird auf ca. 1.500 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Oldendorf unter der Rufnummer 04144-616670.

