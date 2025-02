Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau: Zeugen zu Verkehrsunfall gesucht

Heidekreis (ots)

12.02.25 / Zeugen zu Verkehrsunfall gesucht

Soltau: Bereits am 28.01.2025 (Dienstag) kam es gegen 12:00 Uhr an der Kreuzung "Krauls Eck" zu einem Verkehrsunfall. Ein roter Kleinwagen wollte hier von der Winsener Straße nach rechts in die Wilhelmstraße einbiegen und touchierte dabei offensichtlich eine 86-jährige Radfahrerin, die den dortigen Radweg befuhr. Die 86-Jährige, die sich bei dem Zusammenstoß leicht verletzte, erschien erst einen Tag später bei der Polizei. Demnach soll es noch eine derzeit unbekannte Zeugin geben, die sich nach dem Befinden der Radfahrerin erkundigt hat und Angaben zum Unfallhergang sowie den flüchtigen Autofahrer machen kann. Hinweise hierzu nimmt die Polizei in Soltau unter 05191-93800 entgegen.

