Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Heidekreis: Polizei durchsucht im Drogenmilieu

Heidekreis (ots)

29.01 / Polizei durchsucht im Drogenmilieu

Heidekreis: Die Polizei des Heidekreises schlug Mitte Januar im Drogenmilieu zu: Nach intensiver Ermittlungsarbeit sind in einem rund 80 Verfahren umfassenden Ermittlungskomplex am Dienstag, 12.01.2021 sechs Durchsuchungen durchgeführt worden: zwei in Ahlden, drei in Hodenhagen und eine in Wietze. Die tatverdächtige Gruppierung von deutschen und nichtdeutschen Personen steht im Verdacht mit Kokain, Amphetamin und Marihuana in nicht geringer Menge Handel betrieben zu haben. Die Durchsuchungen führten zum Auffinden von nicht geringen Mengen Betäubungsmitteln in verkaufsfertigen Einheiten, Hieb- und Stichwaffen sowie Bargeld in szenetypischer Stückelung. Gegen den 26jährigen Haupttäter stellte die Staatsanwaltschaft einen Antrag auf Erlass eines Haftbefehls. Das Gericht kam dem Antrag nach. Der Mann sitzt aktuell in der Justizvollzugsanstalt Celle ein. Im Rahmen der Bekämpfung der Betäubungs- und Clankriminalität im Landkreis Heidekreis wurde bereits im Herbst 2020 temporär, speziell für diesen Komplex, eine Ermittlungsgruppe mit Sitz in Soltau eingerichtet. Die mit fünf Beamtinnen und Beamten besetzte Sondereinheit wird wieder aufgelöst. Ihre Arbeit an diesem Fall ist abgeschlossen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell