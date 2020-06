POL-ROW: ++ Aufgefundener Toter - Mordkommission nimmt Arbeit auf ++

Polizeiinspektion Rotenburg

Aufgefundener Toter - Mordkommission nimmt Arbeit auf

Zeven. Aufgrund der bislang zusammengetragenen Erkenntnisse geht die Polizei davon aus, dass der am Donnerstagmittag in seiner Wohnung in einem Mehrparteienhaus an der Kanalstraße aufgefundene Tote Opfer eines Tötungsdelikts geworden ist. Sein Leichnam wird derzeit in der Rechtsmedizin Hamburg untersucht. Die Polizeiinspektion Rotenburg hat eine Mordkommission mit Sitz in Rotenburg eingerichtet. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar. Die Ermittlungen dauern an.

