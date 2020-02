Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Zigaretten in Supermarkt gestohlen ++ Baucontainer aufgebrochen ++ Kupferrohre von Wohnhaus entwendet

Rotenburg (ots)

Kupferrohre von Wohnhaus entwendet

Rotenburg. In der Nacht von Montag auf Dienstag, vermutlich zwischen 04.00 Uhr und 04.30 Uhr, entwendeten unbekannte Täter mehrere Kupferfallrohre. Die drei Rohre befanden sich an einem Einfamilienhaus in der Bischofstraße und waren jeweils ca. 3,50 Meter lang. Zeugen, die zur o.a. Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Bischofstraße bemerkt haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04261/947-0 bei der Rotenburger Polizei zu melden.

Baucontainer aufgebrochen

Bothel. In der Nacht von Montag auf Dienstag, brachen unbekannte Täter einen Container auf einer Baustelle im Bereich Eschfeldweg auf. Aus dem Baucontainer entwendeten die Täter neben mehreren Baustrahlern auch einen Akkuschrauber und eine Akkuflex. Der Sachschaden beträgt mehrere hundert Euro.

Zigaretten in Supermarkt gestohlen

Rotenburg. Am Dienstagabend, gegen 18.00 Uhr, kam es in einem Discountmarkt an der Brauerstraße zum Diebstahl von mehreren Stangen Zigaretten. Zwei unbekannte Täter hatten sich unbemerkt Zugang zu einem Lagerraum verschafft und dort mehrere Stangen Zigaretten entwendet. Mit dem Diebesgut verließen sie dann anschließend fluchtartig das Geschäft. Die Polizei sucht nun Zeugen, die die flüchtenden Personen am Dienstagabend gesehen haben. Da die Täter vermutlich mit einem PKW geflüchtet sind, können auch Angaben zu diesem Fahrzeug für die Ermittler wichtig sein. Hinweise werden, unter der Rufnummer 04261/947-0, an die Polizeiinspektion Rotenburg erbeten.

