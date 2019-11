Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Falsche Polizisten lassen nicht locker ++ Erpresserische E-Mail ++ Kupferdiebe unterwegs ++ Unfallflucht am Bullenworth - Polizei sucht Zeugen ++ Unfall im Kreisel - Autofahrer verletzt ++

Rotenburg (ots)

Falsche Polizisten lassen nicht locker

Rotenburg. Obwohl sie in den vergangenen Wochen bei den Angerufenen auf Granit gebissen haben, rufen falsche Polizisten weiterhin bei Senioren an. Am Dienstagvormittag klingelte das Telefon bei einer 83-jährigen Rotenburgerin. Der angebliche Beamte der Kripo Bremen erzählte der Frau von einer osteuropäischen Bande, die in der Nachbarschaft ein älteres Ehepaar überfallen hätte. Auch die 83-Jährige sei nun in Gefahr. Sie solle vor allem Geld und Gold in Sicherheit bringen. Für weitere Nachfragen können sie jederzeit den Notruf 110 nutzen. Die Frau beendete das Gespräch. Ihr ist zum Glück kein Schaden entstanden. Ähnlich erging es gegen 12 Uhr einer 81-jährige Rotenburgerin. Aber auch in Reeßum und in Sottrum versuchten die falschen Polizisten ihr Glück. Die Angerufenen, eine 73 Jahre alte Frau und ein 76 Jahre alter Mann, blieben cool. Sie ließen sich nicht in die Irre führen und legten auf.

Erpresserische E-Mail

Rotenburg. Mit der Drohung, dass auf seinem PC Schadsoftware installiert werden würde, haben Unbekannte am Montag versucht, einen 33-jährigen Mann zu erpressen. Sie schrieben ihm eine Mail und forderten ihn auf, einen Betrag in Bitcoins zu überweisen. Darauf reagierte der 33-Jährige nicht. Er erstattete eine Strafanzeige.

Kupferdiebstähle in der Dienstagnacht

Zeven. In der Nacht zum Dienstag haben unbekannte Buntmetalldiebe in der Straße Am Klostergang und am Markt Kupferfallrohre gestohlen. Am Klostergang bauten sie die Rohre von einem Wohnhaus und von der Kirche ab. Am Markt betraf es ein Geschäftshaus. Sachdienliche Hinweise zur Ermittlung der Diebe bitte unter Telefon 04281/93060.

Kupferdiebe unterwegs

Sittensen. Ähnlich wie in Zeven ist es in der Nacht zum Dienstag zu Buntmetalldiebstählen gekommen. Die Polizei geht davon aus, dass es sich um die gleichen Täter handeln dürfte. Die Unbekanntem montierten von der Friedhofskapelle an der Scheeßeler Straße zwei kupferne Fallrohre ab. Vom Gebäude der KGS an der Straße Am Sportplatz nahmen sie sechs Fallrohre aus Kupfer mit. Der Schaden liegt bei über eintausend Euro. Sachdienliche Hinweise bitte unter Telefon 04282/594140.

Unfallflucht am Bullenworth - Polizei sucht Zeugen

## Foto in der digitalen Pressemappe ##

Sottrum. Nach einer Unfallflucht, die sich am Dienstagnachmittag zwischen 14.30 Uhr und 15 Uhr in der Straße Am Bullenworth ereignet hat, suchen die Beamten der Polizeistation Sottrum nach möglichen Zeugen des Vorfalls. In dem Zeitraum stand ein roter Linienbus auf dem Parkstreifen gegenüber der Ein- und Ausfahrt zur Oberschule/ zum Freibad Sottrum. Ein fremdes Fahrzeug dürfte hier mit dem Bus kollidiert sein. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Sottrum unter Telefon 04264/370190.

16-jähriger Radfahrer bei Unfall verletzt

Gnarrenburg. Bei einem Verkehrsunfall an der Einfahrt zum REWE-Parkplatz an der Hindenburgstraße ist am Dienstagnachmittag ein 16-jähriger Radfahrer verletzt worden. Ein 62-jähriger Autofahrer hatte gegen 16.30 Uhr mit seinem Audi auf den Parkplatz einbiegen wollen und den auf dem Radweg fahrenden Jugendlichen vermutlich übersehen. Der Radler stürzte und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Er wurde in die OsteMed Klinik gebracht. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund zweitausend Euro.

Kind bei Unfall verletzt - Polizei sucht Zeugen

Zeven. Eine 12-jährige Radfahrerin ist am Dienstagmittag bei einem Verkehrsunfall in der Bahnhofstraße verletzt worden. Das Mädchen war kurz nach 13 Uhr auf dem linken Radweg stadteinwärts unterwegs, als plötzlich ein Auto von einem Grundstück fuhr. Es kam zu einer Kollision. Das Kind stürzte und zog sie sich leichte Verletzungen zu. Der unbekannte Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort. Bislang ist zu dem Fahrer und seinem Fahrzeug nichts bekannt. Daher bitten die Beamten der Zevener Polizei unter Telefon 04281/93060 um sachdienliche Hinweise.

Unfall im Kreisel - Autofahrer verletzt

Elsdorf. Bei einem Verkehrsunfall im Kreisverkehr auf der Landesstraße 131 an der Autobahn-Anschlussstelle Elsdorf ist am frühen Dienstagmorgen ein 52-jähriger Autofahrer verletzt worden. Ein 58-jähriger Fahrer eines Lkw hatte den Nissan des Mannes im Kreisel übersehen. Er fuhr mit seinem Laster gegen die Beifahrertür. Dabei zog sich der Mann im Nissan leichte Verletzungen zu. Er wurde im Rettungswagen in das Rotenburger Diakonieklinikum gebracht. Die Polizei beziffert den Sachschaden auf rund zehntausend Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Rotenburg

Pressestelle

Heiner van der Werp

Telefon: 04261/947-104

E-Mail: pressestelle(at)pi-row.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell