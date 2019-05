POL-ROW: Brand mit 2 leicht verletzten Personen

Polizeiinspektion Rotenburg

In der Nacht zum Sonntag wird ein Wohnwagen in Zeven komplett durch ein Feuer zerstört. Um 01:44 Uhr wird der Polizeiwache der Brand eines, vor einer Garagenzufahrt stehenden, Wohnanhängers gemeldet. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei brennt der Anhänger in voller Ausdehnung. Zwei Anwohner atmen bei Löschversuchen Rauschgase ein und werden verletzt ins Krankenhaus eingeliefert. Eine im Wohnwagen gelagerte Gasflasche explodierte vor dem Eintreffen der Hilfskräfte; umherfliegende Trümmerteile beschädigten zwei angrenzende Gebäude leicht. Am Brandort waren Einsatzkräfte der Feuerwehren Zeven und Heeslingen eingesetzt. Die Ursache des Feuers ist bislang nicht geklärt; noch in der Nacht haben die Brandermittler der Polizei mit der Ursachenforschung begonnen. Der Gesamtschaden wird auf etwa 40.000EUR geschätzt.

