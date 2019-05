Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Junger Kradfahrer kollidiert mit Fahrradanhänger ++

Rotenburg (ots)

Rotenburg. Am Mittwochnachmittag ist ein 67-jähriger Radfahrer aus Rotenburg bei einem Verkehrsunfall in der Straße Vor'm Lintel verletzt worden. Der Mann fuhr mit seinem Fahrrad, an dem sich ein Anhänger befand, gegen 17 Uhr aus einem Waldweg kommend auf die Fahrbahn. Dabei achtete der Radler vermutlich nicht auf zwei junge Kradfahrer. Einer von beiden konnte dem Mann ausweichen, der andere kollidierte mit dem Fahrradanhänger. Der 16-jährige Kradfahrer und auch der Radfahrer kamen zu Fall. Der 67-Jährige zog sich dabei leichte Verletzungen zu.

