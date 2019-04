POL-ROW: +++ Polizei Zeven sucht Unfallverursacher +++

Polizeiinspektion Rotenburg

Zeven. Nach einer Verkehrsunfallflucht auf dem AOK-/Sparkassen-Parkplatz in der Lindenstraße in Zeven sucht die Polizei den Unfallverursacher: Um etwa 15:00 Uhr parkte eine 37-jährige Zevenerin ihren silbergrauen Peugeot Kombi im hinteren Bereich des Parkplatzes ab und musste bei ihrer Rückkehr zum Fahrzeug gegen 16:10 Uhr feststellen, dass an der rechten Fahrzeugseite durch ein unbekanntes Fahrzeug ein erheblicher Unfallschaden verursacht wurde. Der Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Hinweise auf den Unfallverursacher gibt es bislang nicht. Die Polizei Zeven bittet den Unfallverursacher oder mögliche Zeugen sich unter 04281/93060 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

