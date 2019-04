Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Sattelzug mit Möhren landet im Seitenraum - Behinderungen auf der Hansalinie ++

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Rotenburg (ots)

Sattelzug mit Möhren landet im Seitenraum - Behinderungen auf der Hansalinie

## Fotos in der digitalen Pressemappe ##

Gyhum/A1. Ein verunglückter Sattelzug hat am Montagmorgen bis in die Nachmittagsstunden und vermutlich darüber hinaus auf der Hansalinie A1 zwischen den Anschlussstellen Bockel und Stuckenborstel in Fahrtrichtung Bremen zu erheblichen Verkehrsbehinderungen geführt. Gegen 4 Uhr früh war ein 31-jähriger Kraftfahrer aus Schleswig-Holstein mit seinem Sattelzug aus bislang noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Autobahn abgekommen und im Seitenraum umgekippt. Dort verteilten sich die geladenen Möhren auf einer Wiese. Der Fahrer erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. Zur Höhe des Schadens können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Seit 8 Uhr früh steht auf der A1 in Richtung Bremen wegen der schwierigen Bergungsarbeiten nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. Die Polizei geht davon aus, dass die Teilsperrung der Hansalinie noch bis in die Abendstunden andauern wird.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Rotenburg

Pressestelle

Heiner van der Werp

Telefon: 04261/947-104

E-Mail: pressestelle(at)pi-row.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell