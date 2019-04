Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Motorroller beim Kreishaus gestohlen - Polizei sucht Zeugen ++

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Rotenburg (ots)

Motorroller beim Kreishaus gestohlen - Polizei sucht Zeugen

## Fotos in der digitalen Pressemappe ##

Rotenburg. Unbekannte haben in der vergangenen Woche auf dem Gelände des Kreishauses einen auffälligen Motorroller gestohlen. Das leuchtend rote Leichtkraftrad der Marke Piaggio vom Typ GTS 300 ABS mit dem Kennzeichen VER-DH 60 stand in der Nacht von Donnerstag, 23. April, auf den nachfolgenden Freitag verschlossen vor dem Gebäude des Wasserlabors. Als der Halter es am nächsten Vormittag benutzen wollte, war es nicht mehr da. Sachdienliche Hinweise bitte unter Telefon 04261/9470.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Rotenburg

Pressestelle

Heiner van der Werp

Telefon: 04261/947-104

E-Mail: pressestelle(at)pi-row.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell