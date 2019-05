Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Gefährliche Müllentsorgung auf öffentlicher Straße

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Rotenburg (ots)

Viel Glück hatten heute am frühen Morgen zwei Jäger auf ihrer Fahrt mit dem PKW ins Jagdrevier bei Süderwalsede. Auf der Fahrbahn der Straße "Evenser Weg" hatte vermutlich in der Nacht ein Unbekannter Bauschuttbrocken entsorgt und somit die Fahrbahn blockiert. Nur durch seine Aufmerksamkeit blieb dem Fahrzeugführer ein Unfall und somit hoher Sachschaden am Kfz erspart. In einem Seitenweg in Richtung Wedehof wurden weitere Bauschutt- und Betonbruchstücke sowie Zaunteile widerrechtlich abgelagert. Gegen den Verursacher wird strafrechtlich wegen "Gefährdung des Straßenverkehrs" ermittelt. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Rotenburg (W) unter 04261/947-0.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Rotenburg

Pressestelle

Kl.-P. Früchtenicht

Telefon: 04261/947-116

E-Mail: pressestelle(at)pi-row.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell