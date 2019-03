Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Schwerlastkontrollen auf der Hansalinie - Beamte finden einige Mängel ++ Falsche Handwerker drohen Seniorin ++ Betrunken in die Verkehrskontrolle ++ Diebstahl aus dem Fahrradkorb ++

Rotenburg (ots)

Schwerlastkontrollen auf der Hansalinie - Beamte finden einige Mängel

Sittensen/A1. Einen genauen Blick auf den Schwerlastverkehr der Hansalinie A1 haben in der vergangenen Woche Beamte der Autobahnpolizei gemeinsam mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus Zeven und Rotenburg geworfen. Mehr als fünfzig Fahrzeuge aus den meisten der EU-Zulassungsstaaten gerieten in die Kontrollen. Einige Berufskraftfahrer verstießen gegen die Lenk- und Ruhezeiten. Ihre häufigste Antwort während der Kontrolle war: "Ihr wisst doch, wie es abends auf den Parkplätzen aussieht. Wenn du um 17 Uhr nicht auf einem Parkplatz stehst, dann hast du verloren". Die Polizisten bemängelt in anderen Fällen auch mangelhaft gesicherte Ladung. Nach kleineren Nachsicherungsarbeiten konnten die Fahrer ihren Weg fortsetzen. Aber auch Reifen wurden beanstandet. In einem Fall waren die Mängel so gravierend, dass der verantwortliche Kraftfahrer einen Reifen an Ort und Stelle musste, damit er weiterfahren durfte. Anderen Fahrer wurde gestattet bis zu ihrem Betriebshof zu fahren, um dort die schlechte Bereifung zu wechseln. Mit einer umfangreichen Anzeige müssen der Fahrer, der Verlader und der Absender eines Gefahrguttransportes rechnen. Ein Gefahrgutbehältnis war beschädigt - glücklicherweise trat kein Gefahrgut aus. Weil auch wichtige Angaben in den Beförderungspapieren fehlten, wurde der Transport gestoppt. Insgesamt fiel den Beamten bei den Kontrollen auf, dass sich viele Unternehmen mittlerweile Arbeitnehmer aus sogenannten Billiglohnländern bedienen. In einem Fall kam ein Kraftfahrer sogar von den Philippinen.

Falsche Handwerker drohen Seniorin

Scheeßel. Eine 86-jährige Frau aus Scheeßel ist am Dienstag fast das Opfer betrügerischer Handwerker geworden. Gegen 13.30 Uhr boten zwei unbekannte Männer der Seniorin an, für zweitausend Euro Gartenarbeiten zu erledigen. Die Frau lehnte dankend ab und erhielt dafür von den Männern eine unerwartete Antwort. Sie drohten der 86-Jährigen mit einer Heckenschere, weil sie kein Geld hausrücken wollte. Die Frau blieb hartnäckig und erstattete später eine Strafanzeige gegen die Unbekannten.

Betrunken in die Verkehrskontrolle

Rotenburg. Ein 38-jähriger Autofahrer aus Rotenburg ist in der Nacht zum Donnerstag betrunken in eine Verkehrskontrolle der Rotenburger Polizei geraten. Eine Streifenbesatzung war kurz vor 2 Uhr früh in der Mühlenstraße auf den Wagen des Mannes aufmerksam geworden. An der Einmündung Gerber Straße/Kurze Straße stoppten die Beamten die nächtliche Fahrt. Bei der Verkehrskontrolle zeigte sich schnell, dass der Mann unter Alkoholeinfluss stand. Er habe kurz zuvor in einer Kneipe einige Bier und auch Kurze getrunken. Das Ergebnis eines Atemalkoholtests von mehr als 1,5 Promille bestätigte die Angaben des 38-Jährigen. Er musste auf der Polizeiwache eine Blutprobe abgeben.

Diebe stehlen teure Traktorentechnik

Rotenburg. Auf landwirtschaftliche Technik an Traktoren hatten es unbekannte Täter in der Nacht zum Mittwoch abgesehen. Im Bereich Kesselhhofskamp bauten sie den GPS-Sender des Parallelfahrsystems ab. Die Polizei geht von einem Schaden von mehreren tausend Euro aus.

Diebstahl aus dem Fahrradkorb

Rotenburg. Am Dienstagnachmittag ist es im Rotenburger Stadtgebiet erneut zu einem Diebstahl aus einem Fahrradkorb gekommen. Eine 69-jährige Radfahrerin aus Rotenburg war gegen 15 Uhr im Grafeler Damm unterwegs. Ihr sei ein Unbekannter aufgefallen, der mit seinem Rad sehr dicht aufgefahren ist. Möglicherweise hat er sich die Tasche aus dem Fahrradkorb geschnappt. Darin befand sich eine Geldbörse mit Bargeld, eine EC-Karte, eine Sonnenbrille und andere Dinge des täglichen Lebens. Da es in den letzten Wochen bereits mehrere dieser Fälle gegeben hat, appelliert die Polizei vor allem an ältere Menschen, ihre Wertgegenstände nicht im Fahrradkorb abzulegen.

Einbruch beim Schwertfechterverein

Neu Ebersdorf. Anfang dieser Woche sind unbekannte Täter in das Gartenhaus eines Vereins für historisches Schwertfechten an der Straße Fuhrenkamp eingedrungen. Wie sie in das Häuschen kamen, ist noch unklar. Sie durchwühlten Schränke und einen Schreibtisch und fanden Vereinskleidung, eine Geldtasche und ein Modellauto. Mit der Beute entkamen die Täter unerkannt.

