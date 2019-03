Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Einbruch in Tankstelle - Täter erbeuten Zigaretten und Motorsägen ++ Plötzlicher Hagelschauer auf der Hansalinie - BMW kracht in Sattelzug ++ Unbekannten entfernen Baumkronen ++

Rotenburg (ots)

Einbruch in Tankstelle - Täter erbeuten Zigaretten und Motorsägen

Breddorf. Bei einem Einbruch in den Verkaufsraum einer Tankstelle an der Hauptstraße haben unbekannte Täter in der Nacht zum Dienstag Tabakwaren und Kettensägen im Wert von mehreren tausend Euro gestohlen. Gegen 1.30 Uhr wurden die Eigentümer der Tankstelle durch einen Einbruchalarm geweckt. Schnell stellte sich heraus, dass es sich nicht um einen Fehlalarm handelte. Unbekannte hatten die Eingangstür zur Tankstelle aufgehebelt und im Verkaufsraum nach Beute gesucht. Obwohl die Polizei von dem Geschädigten sofort verständigt wurde, konnten sie die Täter nicht mehr ergreifen. Mit mehreren hundert Schachteln Zigaretten und fünf Motorsägen der Marke Stihl, die in einem Baumstamm auf einer Fensterbank im Verkaufsraum ausgestellt waren, entkamen sie unerkannt.

Plötzlicher Hagelschauer auf der Hansalinie - BMW kracht in Sattelzug

Gyhum/A1. Ein verletzter Autofahrer und ein Sachschaden von mehr als fünfzigtausend Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagnachmittag bei plötzlich einsetzendem Hagelschauer auf der Hansalinie in Höhe Gyhum ereignet hat. Ein 53-jähriger Autofahrer aus Schleswig-Holstein war mit seinem 5er BMW gegen 16.15 Uhr auf dem linken Überholstreifen in Richtung Hamburg unterwegs, als sich die Straßenverhältnisse für ihn schlagartig veränderten. Der Mann verlor die Kontrolle über seinen Wagen, schleuderte auf den rechten Fahrstreifen und kollidierte dort mit dem Sattelzug eines 69-jährigen Kraftfahrers aus dem Landkreis Ostholstein. Der 53-jährige Unfallverursacher zog sich leichte Verletzungen zu.

Unbekannte beschädigen Stadtplanschild

Rotenburg. Unbekannte haben am vergangenen Wochenende an der Realschule in der Ahe eine Sachbeschädigung begangen. Sie zerstörten ein Stadtplanschild. Die Polizei geht von einem Schaden von rund zweihundert Euro aus und bittet unter Telefon 04261/9470 um Hinweise zu der Tat.

Unbekannten entfernen Baumkronen

Oerel. Unbekannte haben in der Nacht zum Montag auf einem Grundstück an der Dorfstraße ärgerlichen Schaden angerichtet. Die Vandalen entfernten die Baumkronen von sieben jungen Bäumen, die als Randbepflanzung dienten. Der Schaden dürfte einige hundert Euro betragen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeistation Oerel unter Telefon 04765/242.

Autofahrer ohne Lappen

Hellwege. Eine Streifenbesatzung der Sottrumer Polizei hat am Montagnachmittag einen 53-jährigen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen, der schon seit Jahren ohne Fahrerlaubnis unterwegs war. Die Beamten stoppten seinen Wagen gegen 17.30 Uhr auf der Ahauser Straße. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass ihm die Fahrerlaubnis wegen einer Trunkenheitsfahrt entzogen worden war. Weil der Mann mit dem Auto der Lebensgefährtin unterwegs war und sie davon wusste, leitete die Polizei auch gegen sie ein Strafverfahren ein.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Rotenburg

Pressestelle

Heiner van der Werp

Telefon: 04261/947-104

E-Mail: pressestelle(at)pi-row.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell