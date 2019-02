Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Korrektur der Pressemitteilung von 10.03 Uhr ++

Rotenburg (ots)

Aufgrund eines Zahlendrehers muss die Meldung wie folgt richtig lauten:

46-jährige Fußgängerin bei Unfall verletzt

Zeven. Bei einem Verkehrsunfall in der Kivinanstraße ist am Mittwochvormittag eine 46-jährige Fußgängerin von einem Auto angefahren und verletzt worden. Nach Angaben von Zeugen habe die Zevenerin die Straße gegen 11.30 Uhr überqueren wollen und dabei nicht auf den VW Passat eines 23-jährigen Autofahrers aus Zeven geachtet. Der Mann konnte einen Zusammenstoß mit der Fußgängerin nicht mehr verhindern. Die 46-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu und musste in das Rotenburger Diakonieklinikum gebracht werden. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf rund eintausend Euro.

