POL-ROW: ++ Patient randaliert im Diakonieklinikum und legt Brand ++

Rotenburg (ots) - Patient randaliert im Diakonieklinikum und legt Brand

Rotenburg. Ein 19-jähriger Patient hat am Montagabend im Rotenburger Diakonieklinikum einen Zimmerbrand verursacht und dadurch mehrere Menschen in Gefahr gebracht. Gegen 22.30 Uhr habe der in der Psychiatrie untergebrachte Flüchtling aus Somalia zunächst das Pflegepersonal mit einem abgeschlagenen Tischbein bedroht. Aus diesem Grund verständigten die Mitarbeiter des Klinikums die Rotenburger Polizei. Als die Beamten auf der Station eintrafen, verschanzte sich der junge Mann in seinem Zimmer und zündete mit einem Feuerzeug Toilettenpapier und eine Bettdecke an. Schnell füllte sich der kleine Raum mit Rauch. Nachdem die Beamten Pfefferspray einsetzten, floh der 19-Jährige aus dem verrauchten Raum. Auf dem Flur ließ er sich widerstandslos festnehmen. Wegen der Rauchentwicklung wurden die anderen Patienten der Station durch Pflegekräfte ich Sicherheit gebracht. Einsatzkräfte der Rotenburger Feuerwehr hatten den Zimmerbrand in kürzester Zeit unter Kontrolle. Trotzdem erlitten mehrere Patienten, wie auch der 19-jährige Flüchtling, leichte Rauchgasvergiftungen. Sie wurden im Diakonieklinikum und in den Krankenhäusern in Walsrode und Verden behandelt. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf rund fünftausend Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Rotenburg

Pressestelle

Heiner van der Werp

Telefon: 04261/947-104

E-Mail: pressestelle(at)pi-row.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell