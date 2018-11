POL-ROW: ++ Am Sonntagabend - Fünf Anrufe von falschen Polizeibeamten ++ Kabinendiebe beim Fußballspiel ++ Einbruch bei den Rotenburger Werken ++ Zwei Autos brennen in der Nacht ++

Rotenburg (ots) - Am Sonntagabend - Fünf Anrufe von falschen Polizeibeamten

Rotenburg. Am Sonntagabend wurden bei der Rotenburger Polizei fünf Fälle zur Anzeige gebracht, bei denen ein falscher Polizeibeamter zwischen 19 Uhr und 20 Uhr bei Menschen im Südkreis angerufen hat. Häufig meldete sich der Unbekannte als Polizeioberkommissar Schneider bei den zwischen 70 und 91 Jahre alten Senioren. Nach einem angeblichen Einbruch habe die Polizei einige der Täter gefasst, andere seien jedoch noch auf der Flucht. Auf einer Liste, die bei den Festgenommenen gefunden wurde, stehe der Name der Angerufenen. Es bestehe also die Gefahr eines möglichen Einbruchs. In diesem Zusammenhang versuchten die Anrufer die persönlichen Lebensumstände herauszufinden. Sie fragten nach Wertgegenständen und Bargeld im Hause, aber auch nach Handwerkern, die in letzter Zeit dort gewesen sind. Die Angerufenen machten alles richtig. Sie beendeten das Gespräch, vertrauten sich ihren Angehörigen an und meldeten den Vorfall bei der Polizei.

Kabinendiebe beim Fußballspiel

Horstedt. Lange Zeit war es still um Sportkabinendiebe. Am Sonntagnachmittag ist es während des Fußballspiels zwischen Horstedt und Hassendorf auf dem Sportplatz an der Winkeldorfer Straße wieder zu zwei Taten gekommen. Aus der Schiedsrichterkabine nahmen die Unbekannten zwischen 15 Uhr und 16 Uhr einen Pkw-Schlüssel mit und öffneten damit das dazugehörige Auto. Im Handschuhfach fanden sie ein Portemonnaie mit Bargeld. In der Kabine der Heimmannschaft wurden sie ebenfalls fündig. Mit dem Fahrzeugschlüssel eines Spielers verschafften sie sich Zugang zu seinem Auto und nahmen das Portemonnaie ebenfalls aus dem Handschuhfach.

Einbruch bei den Rotenburger Werken

Rotenburg. Am Sonntagvormittag gegen 11 Uhr sind unbekannte Täter in eine Werkstatt der Rotenburger Werke an der Soltauer Straße eingebrochen. Sie schoben ein Rolltor hoch und machten sich in der Werkstatt auf die Suche nach Beute. Im Sekretariat fanden die Unbekannten Bargeld. Damit machten sie sich aus dem Staub.

Zwei Autos brennen in der Nacht

Ottingen. Aus bislang noch ungeklärter Ursache sind in der Nacht zum Sonntag auf einem Parkplatz vor einer Werkstatt an der Straße An der Schmiede mehrere Autos in Brand geraten. Aus bislang noch ungeklärter Ursache brach gegen 1.30 Uhr das Feuer bei einem VW Passat aus und griff dann auf den benachbarten Opel Astra über. Ein daneben geparkter VW Golf wurde ebenfalls beschädigt. Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Visselhövede und Ottingen löschten die Flammen. Dazu musste die Bundesstraße 440 voll gesperrt werden. Am Montag werden Brandexperten der Rotenburger Polizei mit ihren Ermittlungen beginnen.

Einbruch in Gaststätte und Wohnung

Kirchwalsede. Am Sonntagnachmittag sind unbekannte Täter in eine Gaststätte und die anliegende Wohnung an der Straße Im Dorf eingebrochen. Zwischen 15 Uhr und 16 Uhr hebelten sie zunächst das Fenster zu einem Büro auf. Dort fanden sie Bargeld und Bankkarten. Anschließend kletterten sie über das Garagenflachdach des Gasthofes zu einem Wohnungsfenster im Dachgeschoss des Hauses und hebelten es auf. Aus der Wohnung nahmen die Unbekannten ebenfalls Bargeld mit.

Einbruch am Sonntagnachmittag

Visselhövede. Unbekannte Täter sind am Sonntagnachmittag zwischen 14 Uhr und 16 Uhr in ein Mehrfamilienhaus an der Bahnhofstraße eingedrungen. Wie sie sich den Zugang verschafft haben, ist noch unklar. Aus einer Wohnung erbeuteten die Unbekannten Bargeld.

