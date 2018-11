POL-ROW: Zeugenaufruf zum schweren Verkehrsunfall vom Freitag

Eversen, B 215 (ots) - Am Freitag, 16.11.2018, gegen 17:50 h kam es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der B 215, Kreuzung Eversen. Ein 64-jähriger aus Pkw-Führer aus Visselhövede befuhr in Eversen die Dorfstraße und kreuzte die B 215 in Richtung Ahausen. Hierbei beachtete er nicht die Vorfahrt, des auf der B 215 in Richtung Rotenburg (Wümme) fahrenden, 27-jährigen Motorradfahrer. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Der Kradfahrer wurde auf die Fahrbahn geschleudert und musste mit schweren Verletzungen in das Agaplesion Diakonieklinikum transportiert werden. An dem Motorrad entstand Totalschaden (ca. 5000 Euro). Am Pkw entstand ebenfalls Sachschaden in Höhe von ca. 5000,- Euro. Zeugen des Unfallherganges werden gebeten, sich bei der Polizeistation Sottrum (04264/370190) zu melden.

