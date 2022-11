Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: 16 Tage Kampagne gegen Gewalt an Frauen

Bild-Infos

Download

Buchholz (ots)

Auch in diesem Jahr setzt die Polizeiinspektion Harburg ein klares Zeichen gegen Gewalt gegen Frauen.

Bereits zum dritten Mail hissen Thomas Meyn, Leiter der Polizeiinspektion Harburg, Annika Huisinga und Lydia Freienberg, Beauftragte für Jugendsachen, gemeinsam die Flagge vor dem Gebäude der Polizeiinspektion Harburg im Rahmen der 16 Tage Kampagne gegen Gewalt an Frauen!

Die 16 Tage Kampagne wurde 1991 vom Women's Global Leadership Institute ins Leben gerufen. Die 16 Tage beginnen stets am 25. November, dem Internationalen Tag gegen Gewalt gegen Frauen. Abschluss ist am Tag der Menschenrechte am 10. Dezember. Mit dieser Kampagne soll deutlich gemacht werden, dass Frauenrechte Menschenrechte sind und jegliche Art von Gewalt gegen Frauen und Mädchen eine Menschenrechtsverletzung darstellt.

Jede dritte Frau in Deutschland ist mindestens einmal im Leben von physischer oder sexualisierter Gewalt betroffen, jede vierte Frau wird Opfer von körperlicher Gewalt durch ihren Partner. Betroffene können sich häufig nicht aus der Spirale der Gewalt befreien. Umso wichtiger ist, dass das Umfeld der von Gewalt betroffenen Menschen hinschaut und Hilfe anbietet. Lydia Freienberg: "Bieten Sie Betroffenen Hilfe an! Im Notfall immer die 110 wählen!" Inspektionsleiter Meyn ergänzt: "Wir sind für die Betroffenen da und können helfen!"

Das Netzwerk "Gemeinsam gegen häusliche Gewalt im Landkreis Harburg" bietet im Rahmen der 16 Tage Kampagne gegen Gewalt an Frauen viele Informationsveranstaltungen zum Thema an. Infos unter https://www.landkreis-harburg.de/portal/seiten/16-tage-kampagne-gegen-gewalt-an-frauen-901001274-20100.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell