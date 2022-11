Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Unbekannte stehlen Auto aus Carport ++ Seevetal - Katze durch Schüsse verletzt

Neu Wulmstorf (ots)

In der Zeit von Montag, 21.11.22, 18:00 Uhr, bis Dienstag, 22.11.22, 11:30 Uhr, haben bislang unbekannte Täter einen Toyota RAV4 aus einem Carport in der Klaus- Grothe-Straße in Neu Wulmstorf gestohlen. Das graue Auto mit dem Kennzeichen WL-ES 2408 war durch den Eigentümer verschlossen dort abgestellt worden. Das Auto hatte einen Wert von ca. 25.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Harburg unter 04181/ 2850.

Seevetal - Katze durch Schüsse verletzt

Im Bereich Buchenhain in Seevetal hat ein bislang unbekannter Täter vermutlich mit einem Luftgewehr auf eine Katze geschossen und sie dadurch schwer verletzt. Laut Eigentümerin der Katze sei diese am Freitag, 11.11.2022, zwischen 19 und 21 Uhr, nach einem Aufenthalt im Freien verletzt zurückgekehrt. Bei einer anschließenden Operation durch einen Tierarzt wurden zwei Luftgewehrgeschosse im Körper der Katze festgestellt. Die Katze hat sich mittlerweile von der Verletzung erholt. Die Polizei Seevetal bittet um Hinweise unter 04105/ 6200.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell