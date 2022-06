Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Brand einer Doppelhaushälfte ++ Rosengarten/Klecken - PKW-Aufbrüche

Neu Wulmstorf (ots)

Brand einer Doppelhaushälfte

Am Mittwoch, 1.6.2022, gegen 22:30 Uhr, wurden Bewohner einer Doppelhaushälfte an der Straße Elchpfad durch Geräusche geweckt. Beim Nachschauen entdeckten sie, dass sich Rauch und Flammen im Obergeschoss ausbreiten. Die drei Bewohner konnten das Haus verlassen und die Feuerwehr alarmieren. Einer der drei Bewohner wurde wegen einer möglichen Rauchgasvergiftung ambulant vom Rettungsdienst behandelt. Die Feuerwehr war mit rund 90 Kräften im Einsatz, um den Brand zu löschen. Die Löscharbeiten dauerten bis 03 Uhr an.

An der betroffenen Doppelhaushälfte entstand erheblicher Schaden. Sie ist derzeit unbewohnbar. Auch die angrenzende, unbewohnte Doppelhaushälfte wurde in Mitleidenschaft gezogen. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf mindestens 200.000 EUR.

Wie es zu dem Feuer kommen konnte ist noch unklar. Die Polizei hat den Brandort beschlagnahmt. Beamte des Zentralen Kriminaldienstes haben die Ermittlungen dazu übernommen.

Rosengarten/Klecken - PKW-Aufbrüche

In der Nacht zu Mittwoch, 1.6.2022, sind auf einem Parkplatz an der Bahnhofstraße zwei PKW aufgebrochen worden. An einem VW Up und einem VW Polo hatten die Täter jeweils eine Seitenscheibe eingeschlagen und das Fahrzeuginnere durchsucht. Ob sie dabei auch Beute machten, ist noch unklar.

Zeugen, denen verdächtige Personen im Bereich des Parkplatzes an der Bahnhofstraße aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 04105 6200 bei der Polizei Seevetal zu melden.

