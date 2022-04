Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Harburg für den Zeitraum von Donnerstag 14.04.2022, 12:00 Uhr, bis Sonntag, 17.04.2022, 12:00 Uhr

Autobahn 7 - Trunkenheitsfahrt mit Folgen Am 16.04.2022, gegen 07:50 Uhr, meldet sich ein 28-jähriger Pkw-Fahrer aus dem LK Harburg persönlich bei der Polizei in Maschen und teilt mit, dass er auf der BAB 7, RF HH im Bereich Ramelsloh in die Schutzplanke gefahren sei. Hierbei wurde der Pkw und die Schutzplanke beschädigt. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 2.500 Euro. Während der Sachverhaltsaufnahme stellten die Beamten leichten Atemalkoholgeruch bei dem Pkw-Fahrer fest. Der folgende Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,4 Promille. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und ein Strafverfahren eingeleitet.

Buchholz - Kfz Diebstahl

Am 16.04.2022 ist es im Sperberweg, in der Zeit von ca. 00:00 - 11:30 Uhr, zu einer Komplettentwendung eines schwarzen VW Multivan gekommen. Das Fahrzeug ist mit Kennzeichen aus WL zugelassen und war verschlossen in einem Carport abgestellt. Der Zentrale Kriminaldienst der PI Harburg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, die verdächtige Personen an dem entwendeten Fahrzeug gesehen oder verdächtige Beobachtungen in den Tagen zuvor gemacht haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 04181 285-0 entgegengenommen.

Moisburg - Mit Diebesgut umgezogen

Am 14.04.2022, gegen 15:50 Uhr, fallen mehrere männliche Personen auf, welche bei einem Umzug diverse Taschen mit Kosmetikartikeln transportieren. Durch die eingesetzten Beamten werden zwei Fahrzeuge mit insgesamt sechs Personen im Nahbereich festgestellt. Im Rahmen der anschließenden Durchsuchungen können Kosmetikartikel im Wert von ca. 15.000 Euro sichergestellt werden. Ein Strafverfahren wegen gewerbsmäßigem Ladendiebstahl wurde gegen die sechs Personen eingeleitet.

Neu Wulmstorf - Wohnungseinbruchdiebstahl In der Straße Gerhart-Hauptmann-Ring kommt es am Samstag, den 16.04.2022, in der Zeit von 00:00 - 05:45 Uhr, zu einem Wohnungseinbruch in eine Hochparterre-Wohnung eines Mehrfamilienhauses. Der unbekannten Täterschaft gelingt es mittels Hebeln, die rückwärtig gelegene Terrassentür zu öffnen. Mit aufgefundenem Bargeld verlässt die unbekannte Täterschaft die Wohnung in unbekannte Richtung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Harburg unter der Telefonnummer 04181 285-0 entgegen.

Tespe - Brand eines Einfamilienhauses

Am 17.04.2022, kommt es gegen 12:00 Uhr, zu einem Brandausbruch in einem Carport. Das Feuer breitet sich über das Vordach weiter auf den Dachstuhl des angrenzenden Einfamilienhauses aus. Im Rahmen von Löschversuchen zieht sich ein Bewohner leichte Verletzungen zu. Das Feuer konnte durch die eingesetzten Freiwilligen Feuerwehren schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Das Einfamilienhaus ist unbewohnbar. Der Sachschaden wird auf ca. 150.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache übernimmt der Zentrale Kriminaldienst. Tespe - Bootsmotor entwendet In der Nacht vom Gründonnerstag auf den Karfreitag haben Unbekannte beim Segelclub den Außenmotor eines Bootes geklaut, obwohl dieser mit einem Schloss gesichert war. Der Schaden beträgt 1.200 EUR.

Winsen - Schwarzfahrer setzt Pfefferspray ein - Polizist verletzt Am Ostersonntag-Morgen fährt ein 19-Jähriger mit dem Metronom von Hamburg nach Winsen. Weil er keinen gültigen Fahrschein vorzeigen kann, wurde die Polizei dazu gerufen. Als ein Polizist um kurz nach 7 Uhr dazukommt, läuft der Mann im Winsener Bahnhof weg. Der Polizist verfolgte ihn. Im Tunnel zwischen den Gleisen setzte der Flüchtende plötzlich Pfefferspray ein und verletzte den Polizisten. Der Rettungsdienst versorgte ihn. Hinzugerufene Polizeistreifen fahnden nach dem Angreifer. Nach einer knappen halben Stunde gelingt Polizeikräften der Zugriff in der Straße Rosenweg. Auch jetzt setzte sich der Mann wieder zur Wehr, kann jedoch überwältigt und in Gewahrsam genommen werden. Weitere Polizisten werden nicht verletzt. Ein Atemalkoholtest bei dem Angreifer ergibt 1,29 Promille. Nach einer Blutentnahme blieb der junge Mann noch für einige Stunden in der Ausnüchterungszelle.

Hunden - Stress beim Osterfeuer

Beim Osterfeuer in Hunden kommt es in der Nacht zum Karfreitag zu einer Auseinandersetzung. Nachdem ein alkoholisierter Gast gegen 01:25 Uhr eine Sitzbank in das Feuer warf, wurde er von einem ebenfalls alkoholisierten Veranstalter zur Rede gestellt woraufhin es zu einem Handgemenge kommt. In dessen Verlauf wird die Jacke des Bankwerfers beschädigt und er gibt an, geschlagen worden zu sein. Gegen Bankwerfer und Veranstalter wurden Strafverfahren eingeleitet. Doch damit nicht genug: noch in der Nacht erpresste der Bankwerfer den Veranstalter und forderte eine Geldzahlung, da er sonst Videoaufnahmen veröffentlichen würde.

Winsen- Pkw angezündet

Am Karfreitag, gegen 10 Uhr, werden Feuerwehren und Polizei in den Wikingerweg gerufen. Dort stand ein 17 Jahre alter Mercedes in Flammen. Am Brandort ergaben sich Hinweise auf eine Brandstiftung. Die Polizei konnte den 71-jährigen Brandstifter noch vor Ort überführen und mit zur Polizeiwache nehmen. Da er 1,32 Promille pustete, ordnete ein Richter die Blutentnahme an. Der Mercedes ist vollständig ausgebrannt. Der Schaden wird von der Polizei auf 3.000 EUR geschätzt.

Hinweis - Betrugsmasche über WhatsApp

Im Berichtszeitraum kam es im Landkreis Harburg vermehrt zu Betrugsversuchen und auch zu vollendeten Taten. Die unbekannte Täterschaft schreibt die Geschädigten über WhatsApp an und gibt sich als Enkel bzw. Sohn oder Tochter aus. Die neue Nummer wird mit dem Verlust oder Diebstahl des alten Handys erklärt. In der Folge eines meist persönlichen Chats werden die Geschädigten zeitnah um eine dringende Überweisung gebeten. Kommen sie dem nach, werden oft weitere Überweisungen gefordert. Verhaltenshinweise: Bei unbekannten Rufnummern seien Sie skeptisch. Verraten Sie keine persönlichen Daten und kontaktieren immer Ihre Verwandten über die bekannten Rufnummern. Überweisen Sie kein Geld.

Die Polizei des Landkreises Harburg wünscht allen ein frohes Osterfest.

