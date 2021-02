Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss ++ Tostedt - Vorfahrt missachtet

Seevetal/Helmstorf (ots)

Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss

In der Nacht zu Mittwoch (10.2.2021) kam es auf der Helmstorfer Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein Pkw, der in Richtung Hittfeld unterwegs war, kam in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr mehrere Rammschutzpfosten und kollidierte schließlich mit einer dahinter befindlichen Steinmauer.

Der Fahrzeugführer verließ mit seinem Wagen den Unfallort, anstatt sich um die Regelung des Schadens zu kümmern. Allerdings hatte er beim Aufprall auf die Steinmauer ein Kennzeichenschild verloren. Hierüber konnte schließlich der 37-jährige Fahrzeugführer ermittelt werden. Zunächst behauptete er, dass ihm der Wagen in der Nacht gestohlen worden sei. Schließlich räumte er aber ein, selbst damit unterwegs gewesen zu sein.

Da der Mann am Vormittag noch stark alkoholisiert war, bestand der Verdacht des Fahrens unter Alkoholeinfluss. Ihm wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Gegen den 37-jährigen wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Tostedt - Vorfahrt missachtet

Auf der Bahnhofstraße kam es am Mittwoch (10.2.2021), gegen 16 Uhr, zu einem Verkehrsunfall. Ein 55-jähriger Mann wollte mit seinem Mazda aus der Straße Am Bahnhof nach rechts in die Bahnhofstraße abbiegen. Dabei übersah er jedoch den VW einer 26-Jährigen, die auf der Bahnhofstraße in Richtung Ortsmitte unterwegs war. Bei dem Zusammenstoß wurde die 26-Jährige leicht verletzt. Sie kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus.

