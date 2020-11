POL-WL: Heißes Öl setzt Küche in Brand

Polizeiinspektion Harburg

Heißes Öl setzt Küche in Brand

Am gestrigen Donnerstag (05.11.) kam es in Seevetal, Am Felde, in einer Doppelhaushälfte zu einem Küchenbrand. Als die Polizei und die Feuerwehren aus Meckelfeld und Fleestedt den Einsatzort erreichten, trafen sie vor dem Haus auf die Bewohner. Ermittlungen ergaben, dass sich Öl in einem Topf auf dem Küchenherd so stark erhitzt hatte, dass es sich entzündete. Dadurch geriet dann die Dunstabzugshaube sowie weitere Einrichtungsgegenstände in Brand. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Die beiden Bewohner der Wohnung wurden vorsorglich einem Krankenhaus zugeführt. Zur Schadenshöhe liegen noch keine Erkenntnisse vor.

