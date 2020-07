Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Nach schwerem Raub: Haupttäter in Untersuchungshaft

Buchholz (ots)

Am 2.6.2020 hatten zwei Männer den Asia Shop am Rathausplatz überfallen. Dabei war der 55-jährige Betreiber von den Tätern durch Schläge und Tritte schwer verletzt worden. Das Opfer musste anschließend mehrere Tage im Krankenhaus behandelt werden (PM: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/59458/4612736)

Im Rahmen der Ermittlungen geriet ein 35-jähriger georgischer Staatsangehöriger unter dringenden Tatverdacht. Bei einer ersten Durchsuchung seiner Wohnanschrift in Buchholz wurde der Mann jedoch nicht angetroffen. Gegen den 35-Jährigen wurde ein Haftbefehl erlassen.

Am 30.6.2020 konnten Polizisten den Beschuldigten nach einem Diebstahl in Hamburg-Harburg vorläufig festgenommen. Seitdem befindet er sich in Untersuchungshaft. Diese wurde auch nach einer ersten Haftprüfung am 13.07.2020 aufrecht erhalten.

Zu den Vorwürfen äußert der Beschuldigte sich nicht. Ebenso wenig zur Identität des Mittäters. Die Ermittlungen dazu dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Harburg

Polizeihauptkommissar

Jan Krüger

Telefon: 0 41 81 / 285 - 104, Fax -150

Mobil: 0 160 / 972 710 15 od. -19

E-Mail: pressestelle (@) pi-harburg.polizei.niedersachsen.de

www.pi-wl.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell