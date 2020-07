POL-WL: Zeugensuche nach Verkehrsunfallflucht ++ Rosengarten/Sottorf - Pickup gestohlen ++ Seevetal/Fleestedt - Auf der Flucht gestürzt

Polizeiinspektion Harburg

Zeugensuche nach Verkehrsunfallflucht

Am Wochenende (11.07.2020, 17 Uhr bis 12.07.2020, 08 Uhr) kam es in der Emsener Straße, in Höhe der Straße Querweg zu einer Verkehrsunfallflucht. Bei dem unfallverursachenden Fahrzeug dürfte es sich um einen Lkw gehandelt haben, der beim Ein- oder Ausfahren aus dem Querweg die Pflasterung des Gehweges an der Emsener Straße schwer beschädigt hat. Zudem wurden ein Zaun des angrenzenden Grundstücks und ein Hinweisschild für Versorgungsleitungen durch das verursachende Fahrzeug beschädigt.

Zeugen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04105 6200 bei der Polizei Seevetal zu melden.

Rosengarten/Sottorf - Pickup gestohlen

In der Zeit zwischen Samstag (11.07.2020), 21 Uhr und Sonntag, 08.30 Uhr, haben Unbekannte einen grauen Ford Ranger von einem Grundstück an der Straße Brahmhof gestohlen. Der Pickup mit fester Ladeflächenabdeckung hat das Kennzeichen HH-TD 102. Wie die Täter das Fahrzeug ohne Schlüssel unbemerkt vom Grundstück fahren konnten, ist noch unklar. Der Schaden beläuft sich auf rund 33.000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Seevetal unter der Telefonnummer 04105 6200 entgegen.

Seevetal/Fleestedt - Auf der Flucht gestürzt

Ein 17-Jähriger hat sich am Sonntagabend eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert. Der Jugendliche war den Beamten gegen 23.25 Uhr aufgefallen, als er mit einem Leichtkraftrad auf der L 213, nur auf dem Hinterrad fahrend, Richtung Hamburg fuhr. Die Polizisten wendeten und gaben dem Jugendlichen Haltzeichen, um ihn zu kontrollieren. Dieser beschleunigte jedoch stark und fuhr in Richtung Sinstorf weiter, wendete über den Gehweg und fuhr quer über die Landesstraße. Dabei schaltete er die Beleuchtung aus, um im Schutz der Dunkelheit flüchten zu können. Aus einer Seitenstraße heraus kreuzte der 17-Jährige die Maldfeldstraße, ohne auf den Querverkehr zu achten. Schließlich stürzte er bei einem Wendemanöver, blieb aber glücklicherweise unverletzt. Seine Flucht zu Fuß endete vor einem Holzzaun. Gegen den Jugendlichen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

