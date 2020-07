Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Umfangreiche Suchmaßnahmen nach vermisstem Kajakfahrer

Elbe B404 (ots)

Am Sonntag um 11:42 Uhr meldete ein Zeuge einen Kajakfahrer, der auf der Elbe im gesperrten Bereich vor der Staustufe in Geesthacht (Brücke B404) fuhr. Er paddelte unmittelbar vor dem geöffneten Wehr und tauchte plötzlich ab. Wenige Augenblicke später tauchte sein Kajak und ein Rucksack mit persönlichen Gegenstände auf der anderen Seite des Wehrs auf. Der 23-jährige Kajakfahrer aus Sachsen wird seit dem Abtauchen vermisst. Es folgten umfangreiche Suchmaßnahmen durch die Feuerwehr, DLRG und die Polizei im Wasser und am Land. Unter Anderem wurden ein Rettungshubschrauber, mehrere Drohnen, 15 Boote und Sonar-Boote bei den Suchmaßnahmen eingesetzt. Aufgrund der starken Strömungsverhältnisse am Wehr konnten keine Taucher ins Wasser gehen. Insgesamt waren über 300 Rettungskräfte am Einsatz beteiligt. Bisher verliefen die Suchmaßnahmen erfolglos.

