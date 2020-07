Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: In Gegenverkehr geraten ++ Bendestorf - Nach Messerattacke bei Familienfeier - 27-Jähriger in Untersuchungshaft

Seevetal/Beckedorf (ots)

Auf der K 85 (Hamburger Straße) kam es am Dienstag (07.07.2020) zu einem schweren Verkehrsunfall. Gegen 15.55 Uhr geriet ein 81-jähriger Mann, der mit seinem Mitsubishi in Richtung Hamburg unterwegs war, aus noch unklarer Ursache in die Gegenfahrspur. Dort kollidierte er frontal mit dem Volvo eines entgegenkommenden 49-jährigen Mannes. In der Folge fuhr eine 36-jährige Frau, die mit ihrem Nissan hinter dem 81-Jährigen unterwegs war, auf dessen Mitsubishi auf.

Durch den Zusammenstoß wurden beide Männer sowie die ebenfalls 81-jährige Beifahrerin des Unfallverursachers schwer verletzt. Um die beiden Insassen des Mitsubishi befreien zu können, musste die Feuerwehr das Dach des Wagens aufschneiden. Alle drei Verletzten kamen mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser.

Für die Aufräumarbeiten musste die K 85 voll gesperrt werden.

Bendestorf - Nach Messerattacke bei Familienfeier - 27-Jähriger in Untersuchungshaft

Am Samstag (04.07.2020), gegen 21.45 Uhr, wurde die Polizei nach Bendestorf gerufen. Dort war es im Rahmen einer Familienfeier zum Streit zwischen zwei 27 und 33 Jahre alten bulgarischen Staatsangehörigen gekommen. In dessen Verlauf hatte der 27-Jährige - nach Angaben von Zeugen - ein Küchenmesser an sich genommen und damit mehrfach auf den 33-Jährigen eingestochen.

Als die Beamten vor Ort eintrafen, waren allerdings weder Täter noch Opfer dort. Verwandte hatten den 33-Jährigen ins Krankenhaus gefahren. Er wurde notoperiert, befand sich danach nicht mehr in Lebensgefahr. Der 27-jährige Beschuldigte hatte den Tatort ebenfalls mit Verwandten verlassen und war später im Raum Hamburg untergetaucht. Nach intensiven Ermittlungen und Befragungen im familiären Umfeld stellte er sich am Montagabend in Begleitung eines Rechtsanwalts auf einer Polizeidienststelle. Er wurde vorläufig festgenommen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stade wurde der Mann am Dienstag einer Haftrichterin am Amtsgericht Tostedt vorgeführt. Diese ordnete die Untersuchungshaft für den 27-Jährigen an. Zu den Vorwürfen machte der Beschuldigte bislang keine Angaben.

