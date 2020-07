Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Schülerlotsen verabschiedet

Buchholz (ots)

Zum Ende des Schuljahres wurden an der Waldschule in Buchholz sechs Schülerlotsen für ihr mehrjähriges Engagement besonders geehrt. Die kommissarische Leiterin der Waldschule, Dagny Mielke, verabschiedete zusammen mit Silke Schütt, die den Schülerlotsendienst als Lehrerin betreut und Dirk Poppinga, Verkehrssicherheitsberater der Polizeiinspektion Harburg, die sechs Schüler, die sich über Jahre für mehr Sicherheit an der Waldschule einsetzten.

Die Schülerlotsen sorgen mit ihrem Einsatz jeweils morgens und mittags dafür, dass die Verkehrssituation am Fußgängerüberweg vor der Schule reibungslos klappt. Autofahrer und Fußgänger verlassen sich mittlerweile auf die umsichtigen Profis am Zebrastreifen, wenn es darum geht, dass die Schulkinder sicher zur Schule und mittags wieder nach Hause kommen.

Von der Verkehrswacht Harburg Land e.V. gab es neben einer Urkunde und Anstecknadel zusätzlich ein kleines Dankeschön in Form eines Gutscheins.

BU: Abschiedsfoto an ihrer ehemaligen Wirkungsstätte: Dagny Mielke (v.l.), Gerrit Pralow, Leon Kerlin, Jannic Eichner, Max-Maurice Schwarz, Maximilian Bär, Silke Schütt und Dirk Poppinga. (Auf dem Bild fehlt Adrian Sawitzky)

