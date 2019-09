POL-WL: Handy und Geldbörse geraubt - Polizei sucht Zeugen ++ Otter - Einbrecher in die Flucht geschlagen ++ Buchholz - Pkw aufgebrochen

Polizeiinspektion Harburg

Seevetal/Hittfeld (ots)

Handy und Geldbörse geraubt - Polizei sucht Zeugen

Bereits in der Nacht zum 19.09.2019 ist ein 45-jähriger Mann am Bahnhof Hittfeld beraubt worden. Das spätere Opfer war mit einem Metronom-Zug von Hamburg in Richtung Buchholz unterwegs und stieg gegen 23.55 Uhr am Bahnhof Hittfeld aus. Der Mann setzte sich vor dem Bahnhof auf eine Bank und überlegte, ein Taxi zu rufen. In diesem Moment setzte sich ein unbekannter Mann neben ihm auf die Bank und bot Hilfe bei der Bedienung des Handys an. Im nächsten Moment ergriff der Täter Handy und Geldbörse des Mannes und lief von der Gustav-Becker-Straße in Richtung der Straße Binsahl davon. Erst einige Minuten später wurde ein weiterer Passant auf das Opfer aufmerksam und rief die Polizei.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

- Männlich

- Ca. 25-30 Jahre alt

- Ca. 175 cm groß

- Schlank

- Südländisches Erscheinungsbild

- Kurze schwarze Haare

- Dreitagebart

- Bekleidet mit einer hellen Jacke und einer dunklen Hose

Die Polizei in Seevetal sucht Zeugen, die möglicherweise ebenfalls am 18.09.19, um 23.55 Uhr am Bahnhof Hittfeld ausgestiegen sind und die Situation beobachtet haben könnten. Hinweise bitte an die Telefonnummer 04105 6200.

Otter - Einbrecher in die Flucht geschlagen

Am Montag, gegen 03.05 Uhr, versuchte ein unbekannter Mann, in ein Einfamilienhaus an der Kampener Straße einzubrechen. Der Unbekannte setzte sein Werkzeug an der Kellertür an. Durch Geräusche geweckt, schaute ein Bewohner auf dem Fenster und leuchtete mit einer Taschenlampe ins Freie. Dort konnte er noch sehen, wie der Täter fluchtartig durch die Nachbargärten in die Dunkelheit lief. Zu einem Einbruch kam es nicht.

Buchholz - Pkw aufgebrochen

In der Nacht zu Montag sind an der Straße Rehkamp zwei Pkw aufgebrochen worden. Bei einem BMW 230i schlugen die Täter eine Seitenscheibe ein, um anschließend das Lenkrad, das Navigationssystem sowie das Radio auszubauen. Bei einem BMW X4 bauten die Täter neben Lenkrad und Navigationssystem auch die Frontscheinwerfer aus. Der Schaden wird auf rund 5.000 Euro pro Fahrzeug geschätzt.

Die Tatzeit liegt zwischen 17 und 08 Uhr. Zeugen zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt der Zentrale Kriminaldienst unter der Telefonnummer 04181 2850 entgegen.

