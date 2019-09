Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Wochenendmeldung der Polizeiinspektion Harburg für den Zeitraum Freitag, 20.09.2019, 12:00 Uhr bis Sonntag, 22.09.2019, 12:00 Uhr

Landkreis Harburg (ots)

Buchholz - Räumung Festzelt Oktoberfest in Buchholz

Am Freitag, gegen 23:45 Uhr wird durch den Betreiber des Festzeltes Oktoberfest in der Tischlerstraße in Buchholz festgestellt, dass auf unbekannte Art und Weise eine stark unangenehm riechende Substanz im Zelt ausgebracht worden ist. Zur Vorfallzeit befinden sich ca. 600 Personen im Festzelt. Der Veranstalter lässt daraufhin das Zelt räumen und beendet die Veranstaltung vorzeitig. Nach Hinzuziehung der Feuerwehr Buchholz kann eine Gesundheitsgefährdung ausgeschlossen werden. Personenschäden sind bisher auch nicht bekannt geworden. Der Verursacher ist noch unbekannt, ebenso wie der Stoff, der dort ausgebracht worden ist. Es könnte sich hier um Buttersäure gehandelt haben.

Tostedt - Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Am Samstag, gegen 03:10 Uhr wird durch die Polizei in Tostedt in der Harburger Straße ein Pkw Peugeot mit niederländischen Kennzeichen kontrolliert. Während der Kontrolle ergibt sich der Verdacht einer BTM-Beeinflussung des 28-jährigen Fahrers. Nach einer Blutentnahme im Krankenhaus wird dem Fahrer die Weiterfahrt für die nächsten 24 Stunden untersagt.

Inzmühlen - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss mit Pferdetransporter

Am Samstag, gegen 19:00 Uhr kommt ein 52-jähriger Autofahrer von Wesel kommend in Richtung Inzmühlen mit seinem Pferdetransporter nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidiert mit insgesamt drei Bäumen, bevor das Fahrzeug im Seitenraum zum Stillstand kommt. Die zwei 16 und 13 Jahre alten Kinder des Fahrers, die beide nicht angeschnallt waren, werden bei dem Unfall leicht verletzt. Das im Transporter befindliche Pferd läuft von der Unfallstelle weg und kann zunächst nicht aufgefunden werden. Bei dem Fahrer wird Atemalkohol festgestellt und ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 0,94 Promille. Dem Fahrer wird daraufhin im Krankenhaus durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Am Sonntag melden sich die Schäfer aus Inzmühlen und teilen mit, dass das Pferd aufgefunden und in Obhut genommen wurde.

Undeloh - versuchter Einbruch in Wohnhaus

Am Sonntag, gegen 00:45 Uhr versuchen unbekannte Täter durch Hebeln an der Hauseingangstür und einer Terrassentür in Undeloh in der Weseler Dorfstraße in ein Wohnhaus zu gelangen. Durch die nach Hause kommende Tochter der Geschädigten werden die Täter an einer weiteren Tatausführung gestört und flüchten unerkannt über eine benachbarte Pferdekoppel.

Brackel - Einbruch in Wohnhaus

Zwischen Samstag, 19:30 Uhr und Sonntag, 00:15 Uhr drangen unbekannte Täter in Brackel in der Straße Thieshoper Post in ein Wohnhaus ein. Hierzu stellten sie eine Leiter an und öffneten ein im Obergeschoss auf Kipp stehendes Fenster. Das Haus wurde durchsucht und nach ersten Feststellungen unter Mitnahme von Schmuck und Bargeld wieder verlassen.

