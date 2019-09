Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Silageballen brannten ++ Winsen - Auffahrunfall

Buchholz (ots)

Silageballen brannten

Heute (03.09.19), gegen 03.45 Uhr meldete ein Zeuge mehrere brennende Silageballen auf einer Weide an der Straße Brumhagen. Sofort wurden die Feuerwehren aus Sprötze und Trelde alarmiert und begannen wenig später mit den Löscharbeiten. Insgesamt brannten 14 Ballen ab.

Hinweise auf die Brandursache gibt es noch nicht. Eine Selbstentzündung der Silage ist nicht ausgeschlossen. Der Sachschaden wird von der Polizei auf rund 1.000 Euro geschätzt.

Erst am Samstagmorgen (31.08.19), gegen 03.50 Uhr waren auf einer Weide am Ahornweg rund 160 Ballen in Brand geraten. Der Schaden beträgt in diesem Fall rund 12.000 Euro. Auch hier ist die Brandursache noch unklar. Die Polizei überprüft mögliche Zusammenhänge.

Zeugen, denen zu den fraglichen Zeiten verdächtige Personen oder Fahrzeuge im jeweiligen Nahbereich aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04181 2850 beim Zentralen Kriminaldienst zu melden.

Winsen - Auffahrunfall

Auf dem Schloßring kam es am Montagmorgen zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Ein 35-jähriger Mann war gegen 09.05 Uhr mit seinem BMW, von der Bahnunterführung kommend, auf der Straße unterwegs. Vor der Kreuzung zur Hansestraße staute sich der Verkehr. Dies bemerkte der Mann zu spät und fuhr auf den Opel Vectra eines 87-Jährigen auf. Der Opel wurde durch die Wucht des Aufpralls auf den davor stehenden BMW Mini Cooper einer 42-jährigen Frau geschoben. Die 42-Jährige erlitt durch den Aufprall leichte Verletzungen. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 14.000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Harburg

Polizeihauptkommissar

Jan Krüger

Telefon: 0 41 81 / 285 - 104, Fax -150

Mobil: 0 160 / 972 710 15 od. -19

E-Mail: pressestelle (@) pi-harburg.polizei.niedersachsen.de

www.pi-wl.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell