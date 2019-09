Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Glastür mit Fahrradständer eingeschlagen ++ Salzhausen - Sachbeschädigungen und Graffiti - Polizei sucht Zeugen ++ Buchholz - Unter Drogeneinfluss am Steuer

Neu Wulmstorf (ots)

Glastür mit Fahrradständer eingeschlagen

Unbekannte haben heute (02.09.19), gegen 00.20 Uhr die gläserne Eingangstür eines Aldi-Marktes an der Straße Wulmstorfer Wiesen eingeschlagen. Dazu nutzten sie den Fahrradständer von einem benachbarten Geschäft. Anschließend kletterten die Täter durch das Loch in den Verkaufsraum und erbeuteten einige Schachteln Zigaretten. Der Wert der Beute wird auf 200 Euro geschätzt. Der Entstandene Sachschaden liegt um einiges höher.

Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 040 70013860 bei der Polizei in Neu Wulmstorf zu melden.

Salzhausen - Sachbeschädigungen und Graffiti - Polizei sucht Zeugen

In der Nacht zu Sonntag sind Unbekannte von Luhmühlen nach Salzhausen gezogen und haben auf dem Weg ihre Spuren hinterlassen. Entlang der Landesstraße wurden diverse Leitpfosten aus dem Boden gezogen und auf die Fahrbahn geworfen. Mehrere Warnbaken und Hinweisschilder wurden mit Farbe beschmiert. Auch die Garagentore der Polizeistation am Zickzackweg sind davon betroffen. Hier hinterließen die Täter ebenfalls einen Schriftzug.

Die Beamten gehen davon aus, dass die Sachbeschädigungen am Sonntag, nach vier Uhr morgens stattgefunden haben. Zu dieser Uhrzeit war eine Disco-Veranstaltung auf dem Turniergelände in Luhmühlen beendet worden und viele Besucher hatten anschließend das Gelände verlassen.

Hinweise nimmt die Polizei Salzhausen unter der Telefonnummer 04172 900580 entgegen.

Buchholz - Unter Drogeneinfluss am Steuer

Ein 18-Jähriger ist am Sonntagabend von der Polizei kontrolliert worden, als er gegen 21.40 Uhr mit einem Opel auf der Straße Am langen Sal unterwegs war. Nach ersten Auffälligkeiten machten die Beamten einen Schnelltest mit dem Mann. Dieser zeigte eine Cannabisbeeinflussung an. Daraufhin wurde dem Heranwachsenden eine Blutprobe entnommen.

Im Fahrzeug fanden die Beamten Reste von Betäubungsmitteln. Den Wagen musste der 18-Jährige stehen lassen. Gegen ihn wurden Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Besitzes von Betäubungsmitteln eingeleitet.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Harburg

Polizeihauptkommissar

Jan Krüger

Telefon: 0 41 81 / 285 - 104, Fax -150

Mobil: 0 160 / 972 710 15 od. -19

E-Mail: pressestelle (@) pi-harburg.polizei.niedersachsen.de

www.pi-wl.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell