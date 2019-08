POL-WL: Dachstuhl brannte aus ++ Rosengarten/Tötensen - Gegenverkehr übersehen

Polizeiinspektion Harburg

Dachstuhl brannte aus

Heute (30.08.19), gegen 02 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei in den Suerhoper Brunnenweg gerufen. Im Dachgeschoss eines Einfamilienhauses war ein Feuer ausgebrochen. Zwei Männer, die sich zu diesem Zeitpunkt im Haus befunden hatten, konnten sich ins Freie retten und den Notruf absetzen. Die beiden wurden durch leicht verletzt und kamen vorsorglich in ein Krankenhaus.

Die Feuerwehren aus Buchholz, Sprötze und Trelde waren mit insgesamt rund 50 Kräften im Einsatz. Während der Löscharbeiten verletzte sich ein Feuerwehrmann, als eine Zwischendecke nachgab. Erst gegen 07.45 Uhr konnten die Retter wieder abrücken. Das Dachgeschoss brannte komplett aus. Der Sachschaden wird auf rund 100.000 Euro geschätzt.

Das Haus wurde für die weiteren Ermittlungen beschlagnahmt. Hinweise auf die Brandursache gibt es derzeit noch nicht.

Rosengarten/Tötensen - Gegenverkehr übersehen

Auf der Hamburger Straße kam es am Donnerstag zu einem Verkehrsunfall, bei dem drei Menschen verletzt wurden. Gegen 06.45 Uhr wollte ein 51-jähriger Mann mit seinem VW Up links abbiegen. Dabei übersah er offenbar den entgegenkommenden Smart eines 57-jährigen Mannes und prallte im Abbiegevorgang mit diesem zusammen. Beide Fahrer sowie die 41-jährige Beifahrerin im Smart wurden verletzt und kamen in ein Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von rund 17.000 Euro.

