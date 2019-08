Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: 176. Fernfahrerstammtisch der Polizeidirektion Lüneburg

Sittensen (ots)

Am Mittwoch, dem 04.09.2019, ab 18:30 h, findet in den Räumlichkeiten der Rastanlage Ostetal, Fahrtrichtung Hamburg, der 176. Fernfahrerstammtisch der Polizeidirektion Lüneburg statt. Das Thema am 04.09.2019 lautet: "Drohne" unterstützt Polizei bei zukünftigen Einsatzlagen Seit kurzem verfügt die Polizeiinspektion Harburg über ein sog. UAS-POL (unbemanntes Luftfahrtsystem). Diese soll zukünftig bei Einsätzen der Polizei, wie Suche nach Vermissten oder Dokumentation von Tatorten, eingesetzt werden. Als Referent konnte der Polizeikommissar Jan Ludwigkeit von der Polizeiinspektion Harburg gewonnen werden. Er wird an dem Abend das Einsatzmittel vorstellen.

Wir freuen uns auf viele interessierte Gäste.

Rückfragen bitte an:



Andrea Möller, POKin

Winsen /Luhe

fernfahrerstammtisch@pd-lg.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell