Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Räuber erbeuten Bargeld - Polizei sucht Zeugen ++ Garlstorf/BAB 7 - Mit Pkw überschlagen

Seevetal/Maschen (ots)

Räuber erbeuten Bargeld - Polizei sucht Zeugen

Am Dienstag (25.06.2019), gegen 23.10 Uhr, kam es auf dem Parkplatz am Sportplatz (Straße Zum Sportplatz) zu einem Raubüberfall. Der Wirt des Vereinsheims befand sich nach Geschäftsschluss gerade auf dem Weg zu seinem Pkw, als er von hinten von einem unbekannten Mann mit dem Worten: "Geld her!" angesprochen wurde. Der Täter bedrohte den Wirt mit einer Pistole. Nachdem eine Tasche mit Bargeld übergeben wurde, kam ein zweiter Täter auf einem Cross-Motorrad angefahren und ließ den Räuber aufsteigen. Beide flüchteten in unbekannte Richtung. Die beiden Täter waren dunkel gekleidet und trugen schwarze Motorradhelme. An der Maschine befand sich kein Kennzeichen.

Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe des Sportplatzes aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04181 2850 beim Zentralen Kriminaldienst zu melden.

Garlstorf/BAB 7 - Mit Pkw überschlagen

Glück im Unglück hatten die beiden Insassen eines Mercedes am Dienstagvormittag. Gegen 10.55 Uhr war der 65-jährige Fahrer mit seinem Pkw auf der Fahrbahn in Richtung Hamburg nach rechts abgekommen. In der Folge überschlug sich der Wagen mehrfach und blieb quer zur Fahrtrichtung am rechten Fahrbahnrand stehen. Sowohl der Fahrer als auch die 56-jährige Beifahrerin konnten sich selbständig aus dem Wrack befreien. Sie kamen mit leichten Blessuren und einem Schock davon und wurden vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. An dem Wagen entstand Totalschaden. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist noch unklar.

