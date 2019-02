Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: +++ Einbruch in Tankstelle +++ Trunkenheiten im Straßenverkehr +++ Versammlung für besseres Klima +++

LK Harburg (ots)

+++ Stelle -Einbruch in Tankstelle +++ Am 22.02.2019, gegen 02:00 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in eine Tankstelle in Stelle ein, indem sie die Glasschiebetür mit einem Gegenstand einwarfen. Aus dem Verkaufsbereich wurden im Anschluss gezielt Zigaretten entwendet. Durch eine Anwohnerin wurde kurz darauf ein dunkler Pkw beobachtet, der mit hoher Geschwindigkeit den Tatort verließ. Wer weitere Hinweise zum Sachverhalt geben kann, wird gebeten sich beim Polizeikommissariat Winsen (Luhe) unter 04171-7960 zu melden.

+++ Jesteburg - Alkoholisiert zum Tierarzt gefahren +++ Am 21.02.2019, gegen kurz nach 17 Uhr, wird durch eine Buchholzer Streifenwagenbesatzung eine 52-jährige Jesteburgerin an ihrer Wohnanschrift kontrolliert. Sie hatte kurz zuvor mit ihrem Pkw am Straßenverkehr teilgenommen, obwohl sie augenscheinlich deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Ein freiwilliger Atemalkoholtest bestätigte diesen Verdacht, sodass der Frau zur beweissicheren Dokumentation zwei Blutproben entnommen wurden. Als Grund für die Alkoholisierung und die anschließende Fahrt gab die Frau an, dass ihr Hund krank sei und dringend zum 500 Meter entfernten Tierarzt gebracht werden musste. Nun muss sich die Fahrzeugführerin wegen ihrer Liebe zum Tier in einem Strafverfahren verantworten und mit einem mehrmonatigen Fahrverbot rechnen.

+++ Buchholz - Demonstration "Fridays for Future" +++ Am 22.02.2019, im Zeitraum von 10:00 Uhr bis 11:35 Uhr, versammelten sich in Buchholz rund 600 Schüler unter dem Thema "Fridays for Future - Gemeinsam gegen die Klimakrise". Sie zogen mit Bannern und Lautsprechern durch den Innenstadtbereich, wodurch es zu kurzzeitigen Verkehrsbehinderungen kam. Nach einer Zwischenkundgebung auf dem "Peets Hoff" endete die friedliche Versammlung auf dem Rathausplatz. Die Versammlung war einige Tage zuvor durch einen 19-jährigen Buchholzer bei der Stadt angemeldet und genehmigt worden.

+++ Neu Wulmstorf - Einbruch in Einfamilienhaus +++ Am 21.02.2019, zwischen 15:00 Uhr und 21:45 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus im Dünenkamp in Neu Wulmstorf ein, indem sie eine Terrassentür aufhebelten. Das gesamte Haus wurde nach Stehlgut durchsucht, bevor sich die Einbrecher in unbekannte Richtung entfernten. Personen, die Hinweise zu verdächtigen Fahrzeugen oder Personen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Buchholz unter 04181-2850 zu melden.

