POL-WL: Tödlicher Arbeitsunfall ++ Vierhöfen - Tageswohnungseinbruch ++ Seevetal/Meckelfeld - Auto aufgebrochen und Lenkradkralle gestohlen

Seevetal/Fleestedt (ots) - Tödlicher Arbeitsunfall

Ein 53-jähriger Mann ist am Dienstagnachmittag bei Malerarbeiten tödlich verunglückt. Nach ersten Erkenntnissen hatte der selbständige Unternehmer gemeinsam mit einem 39-jährigen Kollegen die Fassade eines Einfamilienhauses gestrichen. Dazu nutzten die beiden ein Rollgerüst. Der Kollege hatte die Arbeitsstelle kurzzeitig verlassen, um Besorgungen zu machen. Als er nach etwa 15 Minuten wieder zurückkehrte, fand er das Gerüst umgestürzt und den 53-Jährigen leblos am Boden liegend vor. Trotz sofortiger Reanimationsversuche konnte der hinzugerufene Arzt nur noch den Tod des polnischen Staatsangehörigen feststellen.

Wie es zu dem Unfall kam, sollen nun die weiteren Ermittlungen der Polizei und der Berufsgenossenschaft klären. Zeugen des Unfalls sind der Polizei bislang nicht bekannt. Der 39-Jährige erlitt einen Schock. Er wurde durch den Rettungsdienst und ein Kriseninterventionsteam betreut.

Vierhöfen - Tageswohnungseinbruch

In der Straße Lange Heide sind Diebe am Dienstag in ein Einfamilienhaus eingebrochen. In der Zeit zwischen 15 und 18 Uhr versuchten die Täter zunächst, eine Terrassentür aufzubrechen. Als das nicht gelang, hebelten sie ein Fenster auf und gelangten so in das Haus. Ein Raum wurde von den Tätern im Anschluss durchsucht. Was sie erbeuteten, ist noch unklar.

Seevetal/Meckelfeld - Auto aufgebrochen und Lenkradkralle gestohlen

In der Nacht zu Dienstag, in der Zeit zwischen 18 und 07.15 Uhr, haben Unbekannte einen Audi A6, der in der Straße Bruchwiesen abgestellt war, aufgebrochen. Es gelang ihnen, die Lenkradkralle zu entfernen. Vermutlich wurden die Täter dann aber gestört. Sie ließen den Wagen zurück. Bis auf die Lenkradkralle wurde aus dem Pkw auch nichts entwendet.

Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04105 6200 bei der Polizei Seevetal zu melden.

