POL-WL: PKW aufgebrochen

Hanstedt (ots) - Unbekannte gelangten in der Nacht zu Montag auf unbekannte Art in einen VW Tiguan. Aus diesem entwendeten sie ein Navigationsgerät im Wert von etwa 3500 Euro. Das Fahrzeug war auf einem Parkplatz am Ollsener Ponyhof abgestellt. Hinweise werden unter der Telefonnummer 04171/ 7960 an die Polizei Winsen erbeten.

