POL-WL: Stelle - Zivilcourage verhindert Körperverletzung ++ BAB 39 - Lebensgefährliches Fahrmanöver ++ Hoopte - VW Transporter aus der Elbe geborgen ++ und weitere Meldungen

Landkreis Harburg (ots) - Stelle - Zivilcourage verhindert Körperverletzung

Am Samstagabend, gegen 19:15 Uhr verhinderten couragierte Zeugen eine Körperverletzung. Ein 50jähriger geriet mit einer 40jährigen in Streit. Der Mann schrie die Frau zunächst an und versuchte dann sie zu schlagen. Dieses Geschehen beobachteten fünf Zeugen und stellten sich schützend vor die Frau bis die Polizei eintraf.

Buchholz - Schmuck entwendet

In ein Haus im Dibberser Mühlenweg schlichen sich Unbekannte am Sonntagvormittag gegen 10:00 Uhr. Während die Bewohner das Wetter für Gartenarbeiten nutzten, gelangten die Täter ins Innere und durchsuchten hier verschiedene Räume. Entwendet wurde nach bisherigen Erkenntnissen Schmuck. Der Wert des Diebesgutes steht noch nicht fest.

Hollenstedt - Bargeld erbeutet

In der Breitensteiner Allee brachen Unbekannte in der Nacht zu Sonntag eine Terassentür auf und betraten im Anschluß das Haus der Geschädigten. Sie durchsuchten sämtliche Räume und konnten mit einer geringen Menge Bargeld entkommen.

BAB 39 - Lebensgefährliches Fahrmanöver

Schlimme Folgen hätte das Fahrmanöver eines Unbekannten am Sonntagnachmittag, gegen 17:15 Uhr auf der BAB 39 in Fahrtrichtung Lüneburg haben können. Scheinbar hatte der Fahrer des dunklen Audi die Ausfahrt Winsen West verpasst. Anstatt bis zur nächsten Abfahrt weiterzufahren, stoppte der Audifahrer sein Fahrzeug auf dem rechten Fahrstreifen und fuhr dann rückwärts bis zur Ausfahrt. Eine 67jährige aus Winsen, die ebenfalls Richtung Lüneburg unterwegs war, konnte dem Audi gerade noch ausweichen. Die Polizei sucht jetzt Zeugen für das gefährliche Verhalten des Audifahrers. Diese melden sich bitte bei der Autobahnpolizei Winsen unter der Nummer 04171/ 796200.

Egestorf - Bei Motorradunfall schwer verletzt

Ein 29jähriger befuhr am Sonntagnachmittag die L 213 von Schätzendorf nach Egestorf. Nach einem Überholvorgang geriet der Mann mit seinem Motorrad zunächst in den Grünstreifen und stürzte im Anschluß eine etwa fünf Meter tiefe Böschung hinunter. Dabei verletzte er sich schwer und wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Die Landesstraße war für die Unfallaufnahme etwa eine Stunde gesperrt.

Hoopte - VW Transporter aus der Elbe geborgen

Der Kapitän der Elbfähre Hoopte meldete der Polizei am Samstagmittag, gegen 13:00 Uhr die Kollision mit einem im Wasser befindlichen Fahrzeug. Einsatzkräfte der Wasserschutzpolizei und der Feuerwehr bargen in einer aufwendigen Aktion einen VW Transporter aus der Elbe. Die ersten Ermittlungen ergaben, dass das Fahrzeug vor geraumer Zeit in Hamburg entwendet wurde.

