POL-CE: Celle - Motorradfahrer mit Sozius beim Überholen verunglückt

Celle (ots) - Am Mittwochnachmittag (29.06.2022) befuhr eine 31 Jahre alte Autofahrerin die Straße "Heese" von der Welfenallee kommend in Richtung Neuenhäuser Straße. Von links überquerte ein fahrradfahrendes Kind einen Fußgängerüberweg und stieß mit dem PKW zusammen. Der 11 Jahre alte Junge wurde zum Glück nur leicht verletzt. Bereits am frühen Morgen desselben Tages war es bereits zu einem Unfall zwischen ...

