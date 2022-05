POL-CE: Sachbeschädigung

Celle, Groß Hehlen (ots) - In der Nacht zu Samstag versuchen bislang unbekannte Täter in eine Firma in Groß Hehlen einzubrechen. Hierbei werden sie von einem Verantwortlichen gestört und ergreifen die Flucht. Eine Fahndung verläuft ergebnislos. Wer Hinweise auf verdächtige Personen im Bereich des Alten Celler Weges geben kann, möge sich unter der Telefonnummer 05141-277-0 bei der Polizei melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Celle Leitstelle Zeder Telefon: ...

