POL-FL: Flensburg - Zeugen eines Auffahrunfalls an roter Ampel in Merkurstraße/Osttangente gesucht

Flensburg (ots)

Am Donnerstagmorgen (31.03.22), um 09.32 Uhr, kam es zu einem Auffahrunfall an der Kreuzung Merkurstraße/Osttangente. Die Ampel der Linksabbiegespur zeigte rot und es kam zu einer Kollision zweier dort wartender Autos. Es entstand ein Sachschaden von mindestens 1000 Euro. Bei dem vorderen Fahrzeug handelte es sich um einen roten Seat Leon, bei dem dahinter um einen grauen VW Golf. Der Verkehrsermittlungsdienst hat die Ermittlungen dieses Unfalls aufgenommen, da die Ursache dieses Unfalls bisher nicht geklärt ist. Ein Zeuge soll direkt nach dem Auffahrunfall einen beteiligten Autofahrer angesprochen haben. Dieser und weitere Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0461-4840 mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen. Vielen Dank!

