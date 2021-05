Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle - Einbruch in Bäckerei

Celle (ots)

Unbekannte Täter drangen in der Nacht zu Mittwoch in eine Bäckerei in der Mittelstraße ein und stahlen die Kassenlade, einen Tresor sowie eine vierstellige Bargeldsumme. Die Tat wurde gegen 04.30 Uhr entdeckt. Hinweise von etwaigen Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, nimmt die Polizei Celle entgegen unter 05141/277-215.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell