Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Eschede - Einbrecher stehlen Feldbetten

Celle (ots)

In der Nacht zu Dienstag schlugen unbekannte Täter mehrere Fensterscheiben des Feuerwehrgeräteschuppens am Jahnplatz ein und gelangten in das Gebäude. Hier entwendeten sie insgesamt zehn Feldbetten und suchten das Weite.

Der Gemeinde Eschede entstand ein Schaden in vierstelliger Höhe.

Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei in Eschede entgegen unter 05142/988760.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle

- Pressestelle-

Birgit Insinger

Telefon: 05141-277-104

E-Mail: postfach-oea@pi-ce.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell