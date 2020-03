Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Hermannsburg/Uelzen - Einbrecher nach Verfolgung festgenommen ++ Täter liefern sich Verfolgungsfahrt mit der Polizei ++ Polizeihubschrauber im Einsatz ++ weitere Ermittlungen dauern an ++

Celle (ots)

Eine "filmreife" Verfolgungsfahrt mit der Polizei legten mehrere Einbrecher in der Nacht zum 30.03.20 in den Landkreisen Celle und Uelzen hin. Gegen 02:30 Uhr hatten Anwohner die Täter in der Ortschaft Hermannsburg (LK Celle) bei einem Einbruch in einen Handy-Shop in der Celler Straße wahrgenommen und die Polizei alarmiert. Die Täter hatten eine Schaufensterscheibe eingeschlagen, waren ins Gebäude eingedrungen und hatten mehrere Mobiltelefone und Tablets zusammengerafft. Zeugen konnten noch einen Pkw mit mehreren jungen Männern flüchten sehen. Die alarmierte Polizei Celle leitete in der Folge auch mit Unterstützung der Polizei Uelzen eine überörtliche Fahndung nach dem Fluchtfahrzeug ein, so dass kurze Zeit später im Bereich Dreilingen (LK Uelzen) der betreffende Pkw Audi festgestellt und verfolgt werden konnte. Die Täter flüchteten mit hoher Geschwindigkeit über die Bundesstraße 71 in Richtung Uelzen und dann weiter bis nach Holdenstedt. Durch die Flucht auch teilweise durch bewaldete Gebiete entstand an dem Fluchtfahrzeug nicht unerheblicher Sachschaden, so dass die Täter ihre Flucht in der Ortschaft Holdenstedt abbrechen mussten. Polizeibeamte konnten so den vermeintlichen Fahrer des Pkw, einen 18 Jahre alten Uelzener, vorläufig festnehmen. Zwei weitere Mittäter flüchteten zu Fuß weiter, so dass die Polizei auch für die weitere Fahndung einen Polizeihubschrauber einsetzte. Die Männer sind weiterhin flüchtig. Im Fahrzeug, welches vermutlich bei der Tatausführung mit geklauten Kfz-Kennzeichen versehen wurde, stellten die Beamten Diebesgut aus dem Handy-Shop sowie Aufbruchswerkzeug sicher. Die weiteren Ermittlungen des Kriminalermittlungsdienstes Uelzen in Zusammenarbeit mit der Polizei Celle auch zu möglichen weiteren Taten dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle

- Pressestelle-

Birgit Insinger

Telefon: 05141-277-104

E-Mail: postfach-oea@pi-ce.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell