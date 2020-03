Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Winsen

Aller - Im Supermarkt bestohlen

Celle (ots)

Eine 61 Jahre alte Kundin ist gestern Nachmittag gegen 15.15 Uhr in einem Discounter (Lidl) in der Poststraße bestohlen worden.

An der Kasse bemerkte sie plötzlich das Fehlen ihrer Geldbörse aus der Handtasche, in der sich Bargeld in vierstelliger Höhe sowie Kreditkarten und Ausweispapiere befunden hatten.

Zeuge, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wietze zu melden unter 05146/986230.

