Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Brand im Bahnhof Celle

Celle (ots)

Am 22.02.2020, gegen 05:55 Uhr geriet in einem Raum im Bahnhof dort gelagertes Papier in Brand! Das Feuer konnte zügig von der Feuerwehr gelöscht werden. Es entstand leichter Gebäudeschaden. Die Ermittlungen der Brandursache dauern an. Personen waren zu keiner Zeit gefährdet.

