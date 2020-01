Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Einbrüche in Arztpraxis und Bäckerei

Celle (ots)

Unbekannte Täter sind zwischen Sonntag, 15:00 Uhr und Montag, 07:30 Uhr, in eine Arztpraxis im Alten Bremer Weg in Celle/Hehlentor eingebrochen. Es wurde u.a. Bargeld entwendet.

Ein weiterer Einbruch ereignete sich zwischen Sonntag, 16:45 Uhr und Montag, 06:30 Uhr, in der Sprengerstraße in Celle/Vorwerk. Dort wurde durch unbekannte Täter Bargeld in dreistelliger Höhe aus einer Bäckerei entwendet.

