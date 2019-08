Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Diesel abgezapft

Winsen (ots)

Mindestens ein unbekannter Täter betrat in der Zeit zwischen dem 07. August 2019, 17.00 Uhr, und dem 08. August 2019, 05.30 Uhr, das Gelände einer Kieskuhle in der Hornbosteler Straße in Südwinsen. Dort öffnete der Täter gewaltsam einen verschlossenen Tankdeckel eines LKW und zapfte auf diesem ca. 50 bis 60 Liter Diesel ab. Die anderen auf dem Werksgelände abgestellten LKW und Radlader blieben unangetastet. Der Täter entkam unerkannt.

